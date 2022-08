Økt bekymring for at samfunnsinstitusjoner skal slås ut av et cyberangrep

– En ny geopolitisk virkelighet krever at vi må tenke annerledes for å beskytte samfunnskritiske verdier, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

En ny undersøkelse Kantar har gjennomført for Telenor viser at 78 prosent av de spurte bekymrer seg at norske samfunnsinstitusjoner skal kunne slås ut av et cyberangrep. Det er flere enn i både 2017 og 2021.

Undersøkelsen viser samtidig at Russlands invasjon av Ukraina har økt frykten for dataangrep. 63 prosent av befolkningen frykter at krigen truer norsk datasikkerhet. Samtidig er tilliten fortsatt høy til at norske myndigheter gjør nok for å hindre slike angrep.

– Norges støtte til Ukraina gjør oss definitivt til et utsatt mål for russiske cyberangrep. Det fikk vi erfare i sommer, da flere nettaviser ble angrepet. Noen dager i forkant ble en rekke norske virksomheter og samfunnskritiske funksjoner rammet av et tilsvarende dataangrep, sier Furberg.

