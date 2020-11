Netthandel

Økt netthandel under koronapandemien: Slik unngår du å bli lurt – og dette er rettighetene dine

Det er forventet en stor økning i netthandel under årets Black Friday og julehandel, og dette vet svindlerne å utnytte. Her er 10 tips for å unngå å bli lurt – og 4 tips til hva du kan gjøre hvis du går i fella.