– De siste to ukene har vi registrert en voldsom økning i antall anrop som tilsynelatende kommer fra Sverige og Danmark, med opp mot 100.000 anrop daglig fra disse to landene, sier Thorbjørn Busch, leder for antisvindel og -krimavdelingen i Telenor, til VG.

Det er nesten en 20-dobling av det vanlige antallet anrop fra Norges skandinaviske naboland, ifølge Busch.

Telia har registrert enda flere svindelanrop. Til vanlig er det rundt 130.000 anrop fra Sverige og Danmark, men nå er det snakk om 700.000, opplyser svindelekspert Øivind Kristiansen til VG.

– Vi får en del tips fra banker om at det er mange robotanrop, og at de får klager fra kunder som har latt seg lure, sier han.

Teleselskapene mistenker at mange av anropene er såkalt «Paypal-svindel», der en forhåndsinnspilt melding hevder folk har en bestilling som er feilregistrert. Dersom man følger instruksene om å taste «1» blir man satt over til en saksbehandler som vil prøve å få tilgang til betalingskort eller stjele Bank-ID.

Folk som mistenker at de er offer for telefonsvindel, oppfordres til å kontakte banken sin umiddelbart og anmelde hendelsen til politiet.