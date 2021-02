Oljefondet brukte hackerrammet programvare

Programvaren inneholdt en bakvei inn som kunne gi utenforstående tilgang. Oljefondet har ingen indikasjoner på at det skal ha skjedd, mens eksperter mener det er vanskelig å fastslå, skriver avisa.

Programvaren det er snakk om, kommer fra selskapet Solarwinds. 14. desember i fjor ble det kjent at blant annet USAs finansdepartement og handelsdepartement var rammet av et globalt angrep der hackerne hadde brukt programvaren.

Hackerangrepet har skjedd ved at hackere har plantet skadelig kode i programvare fra det amerikanske selskapet Solarwinds. Selskapet opplyste i desember at 18.000 av deres kunder har lastet ned de aktuelle oppdateringene, som gjør det mulig for hackerne å få tilgang til systemene.

Oljefondet installerte oppdateringen i juli 2020, fem måneder før selskapet oppdaget feilen 13. desember.

– Vi, US Pentagon og et titall norske aktører og mange utenlandske installerte den sårbare versjonen av Solarwinds. For oss skjedde dette i en rutineoppdatering i juli, sier Carine Smith Ihenacho, sjef for eierskap og etterlevelse i oljefondet, til DN.