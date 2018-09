Oljefondet går inn med milliardbeløp i Amazon-eiendom

Oljefondets eiendomsavdeling punger ut 3,4 milliarder kroner for en prisbelønt kontoreiendom i London, som huset blant andre netthandelselskapet Amazon.

Norges Bank Real Estate Management betaler 321,3 millioner pund for kontoreiendommen, som totalt består av 20.400 kvadratmeter kontorlokaler, samt 1.600 kvadratmeter varehandel fordelt på fem enheter. Oljefondet kjøper eiendommen av VGV Immobillienfonds.

Sentralt

Kontorlokalene ligger sentralt i London og huser det ene av de to London-baserte kontorene til det amerikanske netthandelsselskapet Amazon, som har en leiekontrakt i bygget fram til 2028.

Eiendommen, som har tilnavnet Sixty London, har vunnet en rekke priser, blant annet prisen for «Building Excellence award for Best Large Commercial Building» i 2014, ifølge E24.

Oljefondets eiendomsavdeling investerte 15 milliarder kroner i unotert eiendom i 2017, med en avkastning på 7,5 prosent i løpet av året.

Fondets investeringer i unotert eiendom hadde i fjor en markedsverdi på 219 milliarder kroner og utgjorde 2,6 prosent av fondet ved utgangen av 2017.