Rune Aale Hansen, som er sjef i Regnskap Norge, viser i en pressemelding til et nylig publisert «staff memo» hvor Norges Bank kommer med en rekke forslag til hvordan sentralbanken skal møte utviklingen av kryptovaluta.

Her foreslås det blant annet et «tak for digitale sentralbankpenger».

– Kryptomarkedet i rivende utvikling

– Vi støtter etablering av digitale sentralbankpenger (DSP), men ikke uten å ta hensyn til utviklingen i EU. Kryptomarkedet er i rivende utvikling, og både Norges Bank, Skatteetaten, Finanstilsynet, Økokrim og regnskapsbransjen må henge med. Utviklingen stopper ikke. Samtidig etterspør vi løsninger som ikke medfører unødvendig byråkrati eler kompliserende forhold, sier Hansen i meldingen.

Men han legger også til at det er bra at sentralbanken engasjerer seg på denne måten.

– Det interessante med digitale sentralbankpenger, er at en sentralbank står bak. Dermed løftes anerkjennelsen av kryptovaluta-teknologien generelt. En sentral utfordring med avgrensninger, som foreslått i notatet vedørende bruk av DSP, er imidlertid at det vil gjøre norsk DSP mindre interessant enn for eksempel kryptovaluta, sier han.

– Se til utviklingen i EU

Hansen påpeker at EU i disse dager utvikler regelverk for et indre «markets in Crypto-assets» (MiCA).

– I dag behandler ulike land kryptovaluta forskjellig. Et flertall definerer dette som en valuta, mens andre (blant annet Norge) definerer dette som en vare/formuesobjekt. Vi mener det er viktig at Norges Bank ser på hvordan Den europeiske sentralbank tenker å løse dette fremfor å lage en sentral norsk krypto-DSP, sier han og legger til at Regnskap Norge i hovedsak tror det vil være klokt at Norges Bank etablerer DSP.

– Samtidig har vi pekt på noen utfordringer det er viktig å ta stilling til i dette arbeidet. Poenget vårt er at utviklingen ikke kan stoppes. Derfor ønsker vi at sentralbanken velger løsninger som ikke medfører unødvendig byråkrati eller kompliserende forhold. Derfor er harmonisering med EUs utvikling relevant.