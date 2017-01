Omsetningen i app-markedet vokste kraftig i 2016

Utbetalingene av omsetningen av og gjennom apper som distribueres gjennom Apple App Store og Google Play, vokste i fjor med 40 prosent. Dette er mye raskere enn veksten i nedlastningene, som var på 15 prosent. Dette skriver analyseselskapet App Annie i en ny rapport.

Totalt skal det ha blitt omsatt for mer enn 35 milliarder dollar i de to appmarkedene i fjor. Inkluderer man også omsetning i andre app-markeder for Android, samt annonseomsetningen, skal de totale app-inntektene til utgiverne ha vært på nesten 89 milliarder dollar.

Kina

Veksten i omsetningen i Apples App Store var i fjor på 50 prosent, slik at forspranget til Google Play økte ytterligere. Men i stor grad skjedde denne veksten i Kina, et marked Google ikke er inne i. Kategorien rollespill bidro til mer enn halvparten av omsetningsveksten App Store.

Men mer enn to tredeler av alle de drøyt 90 milliarder app-nedlastningene som ble gjort hos de to store app-markene i fjor, ble gjort i Google Play.

Omtrent 75 prosent av inntektene i App Store i 2016 stammet fra omsetning av spill. Den tilsvarende andelen i Google Play var på 90 prosent, ifølge App Annie.

I alle de nøkkelmarkedene som App Annie har sett nærmere på i rapporten – Brasil, India, Japan, Kina, Storbritannia, Sør-Korea og USA – benytter gjennomsnittsbrukerne godt over 30 forskjellige apper i løpet av en måned.

Mest innbringende apper

Selv om Pokémon Go kanskje var det mobilspillet som fikk aller mest oppmerksomhet i fjor og satte flere rekorder, både innen nedlasting og omsetning, så var det andre apper og spill som var mer innbringende.

Oversikten nedenfor viser at Spotify var den mest innbringende appen, foran kommunikasjonsappen Line og Netflix. De mest innbringende spillene var Monster Strike, foran Clash of Clans og Pokémon Go.

De mest innbringende appene og mobilspillene i 2016, samt selskapene med størst omsetning i Apple App Store og Google Play. Bilde: App Annie

Størst app-omsetning i Apple App Store og Google Play hadde utgiveren av Line, et japansk selskap med samme navn. Størst omsetning av mobilspill hadde kinesiske Tencent.

Omsetningstallene inkluderer ikke apper og spill som er forhåndsinstallert på enhetene.

Rapporten til App Annie, som er tilgjengelig via denne siden, inkluderer også oversikt over appene og spillene som ble lastet ned flest ganger i fjor, samt appene og spillene med flest månedlige brukere.

