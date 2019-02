Omstridt IT-løsning innføres i Norge

Tidligere denne måneden ble det klart at det amerikanske selskapet Epic Systems Corporation blir tildelt milliardkontrakten om å lage Helseplattformen i Helse Midt-Norge.

Epic har tidligere stått bak innføringen av den danske «Sundhedsplattformen», som skal erstatte opp mot 30 IT-systemer på samtlige sykehus i to danske regioner.

I Danmark diskuterer politikerne nå å skrote hele systemet, etter at det har fått kritikk fra en rekke hold. Blant annet har flere leger har rast fordi de mener systemet stjeler tid og oppmerksomhet fra pasientbehandlingen, og klinikere har beskrevet alvorlige medisineringsfeil. I tillegg har den danske riksrevisjonen kommet med sterk kritikk, skriver NRK.

Bekymret

Runar Finvåg, pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal, sier til kanalen at han er sterkt bekymret over problemene det meldes om i Danmark.

– I utgangspunktet er jeg positiv til at vi får et felles journalsystem, men det er jo grunn til sterk bekymring når danskene rapporterer at de har så store utfordringer. Det høres jo ut som at bruken av systemet går utover pasientsikkerheten, sier han.

– Når de også forteller at systemet er vanskelig å bruke og at brukerterskelen er så høy, er jo det en ganske stor risiko i seg selv, fortsetter han.

Nyere versjon

Kommunikasjonssjef for Helseplattformen i Helse Midt-Norge, Sigrun Berge Engen, sier til NTB at hun er glad for at pasientombudet engasjerer seg i saken.

– Vi tar pasientsikkerhet på alvor, og er godt kjent med danskenes innføring både på godt og vondt. Vi har også invitert pasientombudet til et møte, sier hun.

Når det gjelder Epics dataløsninger understreker Engen at systemet som skal innføres i Norge, blir ganske ulikt det man har hatt problemer med i Danmark.

– Teknologien Epic leverer er veldig konfigurerbar, og vi bestemmer i stor grad selv hvordan det skal bli. Vi er opptatt av å involvere både brukere og personell i arbeidet med å utforme plattformen, og selve systemet settes ikke i produksjon før i 2021. Før det skal det gjennom grundig testing slik at vi er sikre på at det virker, sier Engen.

Hun understreker også at Epics systemer har vært i bruk i flere land enn Danmark, og at flere ledende sykehus over hele verden er fornøyde med dataløsningen.