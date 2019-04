Omstridte nye internettregler godkjent av EUs medlemsland

Reglene, som allerede er godkjent av EU-parlamentet, ble stemt igjennom med 19 mot 6 stemmer. Dermed kan det nye direktivet, som etter planen også skal gjelde i Norge, tre i kraft.

Det offisielle målet med de nye reglene er å styrke rettighetene til journalister, medier, fotografer, filmskapere, forfattere, musikere, kunstnere, forskere og andre som laster opp opphavsrettsbeskyttet innhold på nettet.

De skal bøte på problemet med at internettgigantene i dag tjener seg rike på å spre andres innhold, mens de som står bak innholdet, bare får en brøkdel av pengene de fortjener.

Det er særlig artikkel 13 i det nye EU-direktivet som har vært omstridt. Denne artikkelen gir sosiale medier som Facebook og YouTube større ansvar for innhold som lastes opp av brukerne, blant annet gjennom at de skal sikre at innhold ikke bryter reglene for opphavsrett før det lastes opp.

Bekymringen har vært at dette i praksis vil tvinge store internettselskaper til å utvikle teknologi for gjenkjenning av det innholdet brukere laster opp, slik at innhold som er beskyttet av opphavsretten, automatisk filtreres vekk.