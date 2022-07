Når Oneplus lanserer Oneplus 10t 3. august vil det være uten varselbryteren selskapet har hatt på sine telefoner siden den første telefonen til selskapet, skriver The Verge.

Varselbryteren har vært et av OnePlus sine unike særpreg. Funksjonen, som lar brukeren sette telefonen i lyd-, lydløs- eller vibrasjonsmodus, har kun vært tilgjengelig på Androidtelefoner fra det kinesiske selskapet. Det er i dag kun Apple og OnePlus som opererer med en fysisk bryter for å endre varslingsmodus på telefonen.

The Verge spurte sjefdesigner for Oneplus, Hope Liu om hvorfor bryteren er borte. Liu svarte at selskapet trengte plassen til ladeteknologi, større batterikapasitet og bedre antennesignal.

– Selv om varslingsbryteren ser ut som en veldig liten del, har den faktisk relativt stor innvirkning på enhetens hovedkort, den tar opp 30 kvadratmillimeter, forteller Liu.

Til The Verge sier han at telefonen ville ha blitt tykkere hvis de skulle beholdt knappen, derfor valgte selskapet å ikke ha med bryteren i telefonen.

Både varsel-bryteren og Hasselblad-logoen har forsvunnet fra telefonen, som lanseres 3. august. Foto: Oneplus

Uten Hasselblad-logo

I fjor startet Oneplus et samarbeid med Hasselblad for å forbedre bildene som telefonene til selskapet tok. Bildene, som Oneplus har sluppet før lanseringen, viser at logoen til det svenske kameraselskapet nå er borte fra telefonene. Uttalelsene sjefdesigner Liu har gitt til The Verge antyder at telefonen ville blitt for dyr hvis de skulle ha Hasselblad med på utviklingen.

Vi vet ennå ikke hva telefonen vil koste, men Liu kunne røpe at Oneplus 10t kommer til å bruke flaggskip-sensoren fra Sony, IMX766, som har 50 megapiksel oppløsning og er en av de beste kamerasensorene for mobil på markedet.