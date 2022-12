OnePlus øker antallet OS-oppgraderinger

Vi får skjenke konkurransen en varm tanke. Den aller varmeste får Apple, som har fått liv i Android-leiren. De lover fem til seks år med år med oppgraderinger av operativsystemet, og det er stort sett en forutsetning for at de holder sikkerheten ved like.

I Android-leiren er det litt annerledes, men de er også tvunget til å forlenge antallet år en mobil kan få det siste operativsystemet.

Sist ut er OnePlus, som nå lover fire oppgraderinger av Android og fem år med sikkerhetsoppgraderinger. I hvert fall for dem som kjøper flaggskipsmodellene. Hvor de billige havner, er ennå ikke klart, men det vil overraske om de havner på samme nivå. Dette plasserer selskapet på topp i Android-leiren. Ingen lover mer enn dette, men Samsung er på samme nivå, mens selve moderskipet Google bare lover tre OS-oppgraderinger.

Noe mer enn fire pluss ett år med sikkerhet er neppe nødvendig. Selv om vi beholder mobilene lenger enn før, har de fleste byttet dem før det har gått fem år. Selv om operativsystemet og sikkerheten holdes i hevd, vil ikke et fem år gammelt batteri holde formen. Og så mye som vi bruker telefoner i dag, vil de bli fysisk slitt. Dessuten skjer det en utvikling av WiFi-standarden, Bluetooth og til og med mobilkommunikasjonen utvikler seg. Maskinvaren er det lite å gjøre med.

Miljøtiltak

OnePlus hevder at dette er et svar på at brukstiden til mobilene har økt mye de siste årene. Det har de helt rett i, men om det er markedstilpasning eller ønske om å produsere færre mobiler for å redde kloden, kan man jo lure på. Det kan vel være litt av begge.

Vi får håpe at flere ser lyset. Når Nokia tilbyr to nye utgaver av Android og to eller tre år med sikkerhet, tar det bare et par år før de ikke har noen fremtid. Motorola bør også ta en titt på hva OnePlus og Samsung driver med. Og ikke minst Sony, som tar seg godt betalt for toppmodellene. Det holder ikke med to OS-oppgraderinger og tre år med sikkerhet. Dette er for kostbare telefoner å kvitte seg med.

Ikke så enkelt

Man skulle tro at det å ikke tilby fire oppgraderinger av OS-et var bare vond vilje, men det er det ikke. Dette er en policy som koster. Produsentene må ta hensyn til modeller de produserte for mange år siden og sørge for at maskinvaren blir støttet. Det gjelder også alle brikkene de kjøper inn fra andre.

Nytt «operativsystem»

I tillegg til å lansere sin nye plan for toppmodellene, sier OnePlus at sammen med oppdateringen til Android 13 kommer den nye versjonen av grensesnittet OxygenOS 13. De mener at grensesnittet har så dype røtter ned i Android at det rettferdiggjør å kalle dette for et OS. Kanskje de er inne på noe, men et operativsystem oppå et annet høres ikke riktig ut. Her har nok markedsførerne vunnet kampen, men det er jo bare semantikk. Poenget er at det gir dem frihet til å tenke nytt og forbedre egenskapene de mener Android trenger. Ulempen er at det koster mye å utvikle grensesnittet minst én gang for hver utgave av Android.