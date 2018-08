Ønsker å bøtelegge nettsteder som ikke fjerner ekstremistinnhold innen en time

EU-kommisjonen er ikke fornøyd med de store nettaktørenes frivillige innsats for å fjerne propaganda og voldsoppfordringer fra terrorgrupper og andre ekstreme grupper. Derfor planlegger de nye og strengere tiltak for å hindre tilgjengeliggjøringen av slikt innhold.

Dette forteller Julian King, EU-kommissær for sikkerhet, til Financial Times.

Lovforslag

Til avisen sier en ikke navngitt tjenesteperson i EU at selv om detaljene rundt lovforslaget fortsatt blir skissert, er det sannsynlig at forslaget vil innebære et krav om at innholdet må fjernes senest en time etter at nettstedet har blitt varslet av justismyndighetene.

Blir ikke innholdet fjernet i tide, risikerer nettstedet bøter. Hvor store disse kan bli, er ikke omtalt, men Financial Times nevner at Tyskland allerede i et år har håndhevet en lov hvor selskaper kan få bøter på opptil 50 millioner euro dersom de ikke fjerner hatytringer fra nettstedene sine innen 24 timer.

Uansett størrelse

I artikkelen nevner Financial Times spesifikt Facebook, Twitter og YouTube, men ifølge King vil lovgivningen gjelde for alle nettsteder, uavhengig av størrelse.

I praksis kan dette bety at alle nettsteder som åpner for umiddelbar publisering av brukerskapt innhold, alltid må ha noen tilgjengelig som raskt kan fjerne terroristrelatert innhold.

Det hele forutsetter at lovutkastet blir godkjent av blant annet de folkevalgte i Europaparlamentet.