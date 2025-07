Open AI utfordrer Google: Vil lansere ny nettleser

En ny nettleser er på vei til markedet. Teknologikometen OpenAI er nær ved å lansere en KI-drevet nettleser som skal utfordre Googles markedsdominerende Chrome.

Det skriver Reuters, med henvisning til tre personer med kjennskap til saken. De uttaler seg anonymt fordi de ikke har tillatelse til å snakke offentlig om temaet.

Ifølge to av kildene vil flere elementer i den nye nettleseren ligne på det grensesnittet mange allerede kjenner fra Chat GPT. For eksempel skal man kunne navigere på internett via en chattefunksjon, i stedet for å klikke seg fra nettside til nettside.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Bygget dataplattform for bank – ble en løsning for alle

Nettleseren vil ifølge kildene også kunne integrere KI-agenter, som for eksempel Open AIs Operator. Dette skal gjøre det mulig for brukerne å få KI-agenten til å utføre oppgaver i nettleseren på deres vegne.

Open AI har ikke ønsket å kommentere saken, men ifølge en av kildene er lanseringen en del av en strategi for å spre teknologiselskapets produkter bredere, både i privat- og arbeidsliv. Samtidig vil det nye produktet gi Open AI mer direkte tilgang til brukerdata – en type data som har vært sentral i suksessen til aktører som Google.

Den nye nettleseren er ifølge Reuters ventet å bli lansert i løpet av de kommende ukene.

Artikkelen ble først publisert på Version2.dk.