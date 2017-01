Opera-gründer Jon von Tetzchner langer ut mot Microsoft: – Dere stjeler brukere!

– Microsoft må slutte å endre standardnettleser når de gjør endringer. De stjeler brukere!

Det sier Vivaldi-gründer Jon von Tetzchner til digi.no. Han har sett seg mektig lei på teknologigigantens praksis der de endrer standardnettleser når man oppgraderer Windows-versjonen sin eller installerer en annen nettleser.

Lar seg irritere

Von Tetzchner sier at Microsoft-kritikken kommer fordi han personlig lar seg irritere over problemstillingen.

– Vivaldi synes praksisen er uheldig, men dette irriterer jeg meg over fra et brukerperspektiv. Microsoft må akseptere at brukerne velger andre nettlesere uten at de skal prakke på dem Edge som standardnettleser, sier han.

I 2008 gikk Opera med von Tetzchner i spissen til sak mot Microsoft i EU. I 2009 falt dommen fra EU-kommisjonen.

På EU-kommisjonens bord?

De fastslo da at Microsoft oppnådde en ulovlig konkurransefordel ved å benytte seg av sitt Windows-monopol til å fremme nettleseren Internet Explorer.

– Er dette en sak som kan enda opp på EU-kommisjonens bord?

– Jeg har ingen planer om å ta dette videre, men jeg tror ikke det er positivt for Microsoft at de ikke respekterer brukernes frie valg av nettleser. Om man søker litt rundt på nettet så ser man at det mange som mener det samme som meg, konstaterer han til digi.no.

Går utover brukere med lav forståelse

Von Tetzchner mener at Microsofts aggressive strategi går mest utover brukerne som har lav teknisk forståelse.

Han tror at de ikke alltid er kapable til å bytte tilbake til nettleseren de egentlig ønsker å benytte seg av. Dermed blir de også låst fast til Microsoft Edge.

– Som programvareleverandører er ikke Microsofts tjent med å frustrere brukerne. Deres jobb er å lage et så godt produkt som mulig. Om de utvikler en god nettleser, vil brukerne komme på sikt, argumenterer han.

Har mistet over 300 millioner brukere

I løpet av fjorårets ti første måneder mistet Microsofts nettlesere over 300 millioner brukere.

– Hvis selskapet fortsetter som nå, kommer Internet Explorer til å ha en markedsandel på under 25 prosent ved utgangen av året, skrev Julie Bort for Business Insider den gang.

Spådommen viste seg å stemme:

Aldri før har Internet Explorer hatt en så lav markedsandel som i januar 2017. Kun 21 prosent av verdens nettbrukere benytter seg av nettleseren, ifølge ferske tall fra Net Applications.

(artikkelen fortsetter under)

Dette er tallene Microsoft nok helst skulle ha snudd på hodet. Foto: Netmarketshare

Edge har fem prosent markedsandel

For Edge er tallet enda stussligere. Bare fem prosent av verdens nettbrukerne har bitt på kroken.

Siden desember 2015 har Windows-brukere blitt utsatt for en aggressiv kampanje, med mål om få flest mulig til å bytte til det Windows 10.

Det har selskapet høstet massiv kritikk for.

Microsoft lærer ikke av egne feil

Tidligere i år innrømte Microsoft at de hadde gått for langt med sin oppgraderingstakktikk.

Men von Tetzchner mener at nettlesersaken viser at selskapet ikke har lært av egne feil.

– Dette er et eksempel på tilsvarende oppførsel fra Microsoft, men det ser ikke ut som om de har lært noe av alle de negative tilbakemeldingene de fikk da. Microsoft er aggressive og opptatt av å få en større markedsandel.

– Det forstår jeg godt. Med distribusjonskanalene de sitter på vil folk finne frem til Egde på egenhånd om det hadde vært et fantastisk produkt. Når de holder på sånn som nå, mener jeg at de går langt over streken, sammenfatter han til digi.no.

digi.no har vært i kontakt med Microsoft Norge. De ønsket ikke å svare på kritikken til von Tetzchner.