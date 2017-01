Operas kreative leder slutter

– Etter ni utrolige år forlater jeg Opera. Det har vært litt av en reise, skriver avtroppende kreativ leder Arnfinn Hushovd i et offentlig innlegg på Facebook i ettermiddag.

Karrieren i nettleserfirmaet startet allerede i oktober 2007. Nordmannen er den siste i en lang rekke ansatte som forlater dem.

I denne perioden har Hushovd holdt en rekke stillinger knyttet til markedsføring, design og merkevarebygging, inkludert stilling som art director og sist kreativ leder.

Endret design for 350 millioner brukere

Selv husker han godt arbeidet med å rebrande Opera og skape en ny grafisk profil og logo for et par år siden. Det var et arbeid ledet av ham og markedsdirektør Sean D'Arcy.

– Opera var 20 år den gangen og hadde aldri før gjort en rebranding. Vi endret hele den visuelle profilen og posisjoneringen for selskapet og fikk laget nytt ikon. Du må tenke deg om noen ganger når du skal endre noe som 350 millioner mennesker ser hver eneste dag. Det startet med en annen O, men vi laget noe litt mer brukervennlig sammen med to designbyråer. Blant annet Anti i Oslo på den visuelle delen, erindrer Hushovd, som er superfornøyd med resultatet.

– Min siste arbeidsdag for Opera er i dag. Så blir det et par uker fri før jeg går videre til ny jobb som strategisk leder i et kjent arkitektselskap. Det er få selskaper som er så spennende, så når muligheten og tilbudet kom var det et lett valg, sier Hushovd til digi.no.

70/30 igjen i Norge

I fjor ble forbrukerdelen av Opera Software skilt ut og solgt til kinesiske eiere. Få dager etter fisjonen ble det klart at 85 ansatte fikk beskjed om at de mister jobbene sine, inkludert 50 i Norge.

I den solgte virksomheten ("Opera AS") som inkluderer nettleseren er det nå 70 ansatte igjen ved hovedkontoret på Nydalen i Oslo får digi.no opplyst.

En langt større del av staben jobber ved avdelinger i andre land. Ved salget ble det oppgitt at det kinesiske-eide Opera AS totalt ville bestå av i underkant av 400 etter gjennomføring av kuttene.

Den resterende og fremdeles børsnoterte virksomheten Opera ASA, som hovedsaklig driver med reklame- og annonsenettverk, har «færre enn 30 ansatte» i samme bygg, ifølge en børsmelding sendt ut i desember i fjor.

