Programvarekurator ved Computer History Museum, Al Kossow, er blant ildsjelene som har jobbet for å gjenopprette kildekoden og programmene tilknyttet Lisa 7/7, som er navnet på operativsystemet til Apples datamaskin Lisa.

Først med kommersiell suksess av GUI

Nå er de altså i mål, og materialet venter bare på en gjennomgang fra Apple før det slippes som åpen kildekode i 2018.

Kossow delte selv beskjeden med andre Lisa-entusiaster i epostlisten LisaList.

Apple Lisa var i 1983 den første i sitt slag til å ha hatt kommersiell suksess med et grafisk brukergrensensitt på et avansert nivå med blant annet direkte manipulerbare ikoner og fil- og applikasjonsnavn, og et trekk-og-slipp filsystem.

Et slik brukergrensessnitt var ikke hverdagskost i 1983. Bilde: Apple

200 000 kroner

Apple Lisa var også den første kommersielle maskinen med datamus– men prislappen på hele pakka var svært høy.

I dag ville prisen tilsvare nesten 200 000 kroner.

Men nå, 35 år senere, slipper du altså endelig unna prislappen – og i 2018 kan leke med Lisa 7/7 på din flunkende nye MacBook Pro.

Basert på Xerox-teknologi

Det var i utgangspunktet Xerox som satt på brukergrensesnitt-teknologien Apple etter hvert benyttet seg av. Xerox hadde tidligere lansert maskiner med grafisk brukergrensesnitt, men disse var begrenset enn Apple sine i funksjon og slo ikke an kommersielt.



Apple kjøpte aksjer i Xerox for å kunne leke seg med brukergrensesnitt-teknologien deres i noen dager – og brukte det de lærte for å skape Lisa.

Slik så Workshop ut – et program for programvareutvikling.

Maskinen hadde en 5 MHz Motorola 68000 CPU, 1 MB RAM og en harddisk på hele 5 MB.

I operativsystemet fant man også programvareutviklingsprogrammet Wokrshop og «Lisa Office System».

Sistnevnte hadde programmer som også var relativt banebrytende på sin tid, blant annet LisaCalc, LisaDraw og LisaWrite.

I denne reklamefilmen demonstreres den banebrytende teknologien og programmene som fulgte med Lisa:

