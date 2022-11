Mill Norway produserer blant annet ovner og andre oppvarmingsprodukter som kan fjernstyres ved hjelp av en app.

Om morgenen 7. november gikk imidlertid serveren i svart, og ovner og annet mistet kontakten.

– Det var en maskinvarefeil som gjorde at serveren gikk ned, sier IoT-ansvarlig Bashir Naimy på telefon til Digi.no. Vi hadde en omdirigering til ny server klar, men den fungerte dessverre ikke helt som planlagt.

Det meste ser nå ut til å fungere som normalt igjen, men unntaket er generasjon 3-produkter produsert i 2021 og 2022, med serienummer SKAN eller SKAL.

Disse er ennå ikke koblet opp mot den nye serveren, og det er mulig de må fysisk resettes for så å kobles til appen på nytt. Mill Norway har lagt fremgangsmåte for dette ut på sine sider.

Mulig sentral løsning

Hvis du har en slik oven på hytta eller annet sted du ikke er, trenger du imidlertid ikke dra dit for å gjøre det. I det minste ikke ennå.

– Vi arbeider med å finne en løsning her som gjør at problemet vil fikse seg selv for brukerne, sier Naimy. Det er ikke sikkert vi klarer det, men det håper vi å få avklart i løpet av dagen.

Uansett presiserer han at alle produktene det gjelder, også lagrer alle innstillinger lokalt, slik at de ennå vil følge oppsatte oppvarmingssykluser og tider.

– Det er ingen fare for at ting skal fryse over, dersom du har en slik på hytta og har satt den opp korrekt, sier han på telefonen.

Dermed kan det være best å ha is i magen og vente på nærmere informasjon før du drar ens ærend til fjellet for å resette ovnene på hytta.