Oppgraderer nettet for enorme summer: - Uregulerbar kraft gir nye utfordringer

Bare i år oppgraderer de fire nordiske nettoperatørene kraftnettet i regionen for 22 milliarder kroner.

Investeringene som pågår i kraftnettet mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland er på et historisk høyt nivå, skriver E24. Avisen gjengir en rapport fra de nordiske landenes nettoperatører som viser til at det fram mot 2022 årlig vil bli investert rundt 19 milliarder kroner for oppgradere kraftnettet.

– For å sikre en effektiv overføring av kraftoverskuddet i nord til forbrukerne i sør, trengs det nye overføringslinjer, skriver nettoperatørene i rapporten.

Blant annet er det høyere produksjon av grønn energi som tvinger fram bedre infrastruktur og mer samarbeid over landegrensene.

– Nå ser vi at blant annet overgang til mer grønn, men uregulerbar kraft gir nye utfordringer og muligheter, og det er viktig å se hvilke gode felles løsninger vi kan ha med våre nordiske naboer, sier kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett til E24.

Oppgraderingen vil medføre økte kostnader for strømkundene, men er ifølge Statnett, nødvendige.