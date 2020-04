– Dette er verdens beste videokonferansesystem, slår Pexip-sjef Odd Sverre Østlie fast når vi møter han og CCO (Chief Compliance Officer) og medgründer Tom-Erik Lia på video fra hjemmekontoret. På Pexip selvfølgelig.

Det er mulig han har rett, for Pexip har en del å slå i bordet med. De ble etablert rett etter at Tandberg ble solgt til Cisco og har utviklet seg til både en konkurrent og samarbeidspartner med moderselskapet. I dag er de et sentralt selskap blant dem som til sammen ofte omtales som Video Valley.

Best i verden: Ingen andre videokonferansesystemer kan gjøre det vi kan fastslår Pexipsjef Odd Sverre Østlie (t.v.) og CCO og medgründer Tom-Erik Lia. Foto: Odd R. Valmot

Enorm vekst

Pexip har vokst jevnt og trutt siden starten, men maken til vekst i antall samtaler har de aldri opplevd. I løpet av de tre siste ukene har bruken hos kundene deres syvdoblet seg, og kurven fortsetter å peke bratt oppover.

Det sier ikke lite, med så mange brukere de har. Pexip har 3 600 kunder. Det amerikanske forsvaret er en av dem som alene har hundretusener av brukere. I tillegg benyttes Pexip av store aktører innen finans og helse i rundt 70 land, mens de har brukere i hele 190 land.

– Av de 500 største selskapene i verden er 15 prosent våre kunder. Vi er store i Norge også, men bare litt over ti prosent av omsetningen vår kommer herfra, sier Lia.

Pexip er nå den fjerde største videokonferanseaktøren i verden, der Cisco er størst. Men det er ikke her konkurransen er, mener selskapet.

Mange brukere: Pexip er blitt et svært utbredt videokonferansesystem over hele verden fordi man kan bruke alle slags klienter og er sikret den beste kvaliteten. Foto: Pexip

– Vår største konkurrent er alle de som ikke bruker videokonferanse. Det gjelder de aller fleste, men jeg tror at det vi opplever nå under Koronakrisen kan skape ny oppmerksomhet på feltet vårt. En oppmerksomhet som ikke vil falle tilbake når dette er over, sier han.

Programvareplattform

Selskapets ide fra starten har vært å bygge intelligent programvare som produserer og distribuerer videomøtene. I et sentralisert og standardisert IT-system er det billig å benytte mye datakraft. Det gir dem helt andre muligheter enn de fleste andre konkurrenter. Med Pexip kan møtedeltakerne koble seg til fra andre systemer de disponerer. Det stilles ikke store krav til dem, for de skal bare sende fra seg og motta lyd og bilde. Det kan skje på alt fra mobiltelefoner til store videobaserte møterom.

– Vi er først og fremst en programvareplattform for videokonferanse. Vi lager ikke maskinvare, men en ren programvareløsning, og en veldig fleksibel sådan. Dette selger vi som en tjeneste fra våre egne servere, eller til de som vil benytte en eller annen skyløsning som AWS, Azure eller andre. Noen vil også ha total kontroll selv. Det amerikanske forsvaret og flere store helseforetak krever det og da selger vi programvaren de kjører i egne datasentre, sier Østlie.

– Slike institusjoner vil ha sitt eget utseende og de vil tilpasse programvaren selv. Det er ikke noe problem for oss. Vi har utviklingssett og API-er som gjør det enkelt, samtidig som det er enkelt å integrere andre klienter i systemet, sier han.

Altetende

– Det har alltid vært et stort problem med videokonferanse at man stort sett bare har kunne kommunisere med andre som kjører på samme plattform. Det har vært mye snakk om interoperabilitet, men det er mer reklame enn en realitet. Vi satte oss som mål fra starten at vi skulle bygge en løsning som i størst mulig grad kunne kommunisere på tvers, sier Østlie.

Pexip Pexip utvikler og selger en plattform for video konferanser.

Etablert i Norge i 2011 – sammenslått med Videxio i 2018.

Hovedkvarter i Oslo, med kontorer rundt om i verden, 210 ansatte.

3600 kunder i mer enn 70 land, samt brukere av tjenesten i 190 land.

85% av omsetning utenfor Norge.

370MNOK i omsetning i 2019.

Kåret til bla. Entreprenural company of the year for global video conferencing 2020 av Frost & Sullivan og Visionary i Gartner Magic Quadrant for møteløsninger

For å gjøre dette billig ville Pexip bort fra spesialutviklet maskinvare. I stedet satset de fra start på å kjøre på standard Intel x86-maskinvare slik at de kunne dra nytte av nok billig datakraft og det kontinuerlige prisfallet. Det gjør det rimelig å drifte løsningen både for Pexip og for kunder som vil gjøre det i egne datasentre eller i nettskyen.

– Standardisert maskinvare gjør det også lettere å bygge og vedlikeholde programvaren for oss, sier han.

Transkoder

Vi må innrømme at opplevelsen med Pexip er veldig bra under intervjuet. Det forklarer de med at videostrømmene mottas og transkodes slik at belastningen på den enkeltes forbindelse blir så lav som mulig. Hver deltaker får en video- og lydstrøm tilbake som er optimalisert for klienten de sitter på. Det gjelder enten de er på en mobiltelefon, på en PC som oss, eller på et stort videokonferansesystem fra Cisco eller andre.

– Den vanlige måten å kjøre videokonferanser på er å formidle videostrømmer rundt mellom deltakerne. Da kreves det stor kapasitet i selve klienten, for den må utføre mye jobb. Når vi gjør sanntidsprosesseringen sentralt i nettverket i stedet, har møtene og samtalene tilgang til veldig stor datakraft. Dermed kan hver strøm behandles optimalt og hver deltaker får den optimale bitraten. Det er ikke noe problem å ha 20 videostrømmer i bildet samtidig, sier Østlie.

Intelligent behandling

Den intelligente programvaren som styrer hver videostrøm sørger for å gjøre overføringen til de andre møtedeltakerne så god som mulig. Sitter folk litt langt unna zoomer den inn på dem, eller de som sitter i rommet, slik at de presenteres best mulig.

Zoomer inn: Systemet finner selv ut hvordan de enkelte deltakerne skal presenteres og zoomer inn på dem. Foto: Pexip

– Det at vi har tilgang til så mye datakraft gjør at vi ser for oss nye muligheter i fremtiden. Slik som å utstyre deltakerne med dynamiske navnelapper og å kunne simultanoversette samtaler mellom ulike språk. Vi kan også gjøre ting som ikke angår det enkelte møte, slik som å lage en heatmap over bruken av møterommet. Slike analyser kan avsløre at rommet over tid utnyttes dårlig og kan foreslå at man deler det i to mindre rom, sier Lia.

Vokser på manglende åpenhet

Helt siden starten har det vært snakket om åpne løsninger innen videokonferanse. Det skal være mulig å ringe fra et system til et annet. Det er blitt med snakket og det har vært en viktig konkurransefordel for Pexip. Her kan man stort sett bruke den klientløsningen man har og snakke med andre via den sentraliserte programvaren.

Sosialt: Pexip lever som de lærer. Selv binder det multinasjonale selskapet sammen de ansatte gjennom daglige kaffemøter og helgeavslutninger på video. Foto: Pexip

– Den situasjonen vi opplever nå kommer til å sette et preg på fremtiden. Mange har fått sin første erfaring med bruk av videomøter og det kommer til å endre måten de jobber på. Her er også svært mange på hjemmekontor nå, men vi møtes på video tre ganger om dagen og tar oss en kaffe. Det er ikke så ensomt å jobbe her, sier Lia.

Blitt store

Pexip hadde på slutten av fjoråret abonnementsinntekter på 47,4 millioner dollar. Av de 215 ansatte er 80 i Norge. To tredjedelen av utviklingen foregår i Oslo, resten utenfor London.

Abonnementsinntekter – «annual recurring revenues» – er viktigere enn omsetning, for det sier noe om at inntektene vil gjenta seg fra år til år i fremtiden. Så lenge kundene er fornøyd med produktet, er dette den viktigste indikatoren på vekst og fremtidige inntekter.