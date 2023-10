Oppretter eget digitaliseringsdepartement

Fra nyttår vil Norge for første gang ha et eget departement for digitalisering.

Det melder regjeringen i en pressemelding.

– Vi gjør denne endringen fordi det er noen politikkområder som vi må ha enda større oppmerksomhet om i tida framover. Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, men også samfunnet som helhet. Det gir enorme muligheter, men krever også kunnskap, styring og regulering. Nå får vi en egen statsråd som skal jobbe tett sammen med mange andre i regjeringen på dette sentrale feltet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det ble klart bare minutter etter at Karianne Tung kom ut på slottsplassen som fersk minister mandag formiddag.

Meldingen tyder på at blant annet Digitaliseringsdirektoratet får ny sjef. Tung får med seg tre avdelinger, og rundt 130 ansatte fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KMD).

Til endringen trer i kraft ved nyttår, vil KMD ha to statsråder.

– Effektiv stat

– Vi trenger en mer effektiv stat. Statsråden skal bidra til god politisk styring av felleskapets ressurser og institusjoner, og en bedre offentlig sektor, sier Støre.

Digitaliserings- og forvaltningsministeren vil også få ansvar for blant annet statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk, drift og utvikling av statsforvalterne, og byggingen av det nye regjeringskvartalet. Hun vil i tillegg få ansvar for regjeringens tillitsreform, heter det i pressemeldingen.

− Alle har ansvaret

− Så er det sånn at digitalisering det opptar og berører alle departementer og statsråder. Alle har ansvaret, men vi trenger en tydeligere og samlet strategi både om digitalisering og kunstig intelligens, sa Støre på en pressekonferanse etter statsråd mandag.

Tung skal jobbe tett sammen med de andre i regjeringen for å utnytte mulighetene, lage de rettslige rammene vi trenger og bidra til at vi kan skape nye spennende jobber i en næring i stor vekst, forklarte statsministeren videre.

Får med seg Gjul

Gunn Karin Gjul som har hatt mye av ansvaret for digitalisering som statssekretær for kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, blir med over til nytt departement.

Hun får dermed følge opp arbeidet med ny digitaliseringsstrategi.