Oracle satser massivt på nettskyen: Ansetter 2.000 nye medarbeidere

Oracle er i gang med å ta et offensivt grep om nettskyen når de nå ansetter nye 2 000 medarbeidere med fullt fokus på egen skyplattform. Strategien er en del av en aggressiv plan for å spise av markedsandelene til Microsoft Azure og Amazon web services (AWS).

I løpet av neste år skal Oracle åpne 20 nye datasenterregioner i Chile, Japan, Sør Afrika, De forente arabiske emirater, Europa og Asia. Selskapet har per i dag 16 regioner – mange av dem åpnet 2019.

Aggressive planer

Selskapet er i gang med å satse på andregenerasjons skyteknologi, etter at satsingen fikk en noe plundrete start.

– Vi kjører nå på veldig aggressivt. Planen er å gå vekk fra den kompleks strukturen vi har satset på tidligere, sier skysjef Don Johnson til Reuters.

Teknologien skal være basert på Oracle Autonomous Linux som ble lansert under selskapets OpenWorld-konferanse i høst.

Oracle Autonomous Linux provisjonerer, skalerer, fininnstiller og oppdatere seg selv, uten at driften avbrytes, hevdet selskapet ved lansering. Den amerikanske IT-giganten mener dette skal gi lavere kostnader og bedre tilgjengelighet på tjenestene som tilbys.

136 000 ansatte

– Alle applikasjonene våre og hele infrastrukturen vår kjøres på Autonomous Linux. Flere hundre tusen servere og flere hundre millioner transaksjoner hver dag viser at løsningen er live i skyen vår, sa selskapet toppsjef, Larry Ellison da operativsystemet ble lansert i slutten av september.

Oracle har i dag 136 000 ansatte, av disse jobber 16 000 med nettskysatsingen. I Norge har selskapet rundt 200 ansatte.

Gartner estimerer at det totale markedsvolumet innenfor nettskyen vil være på 357 milliarder kroner i 2019. På verdensbasis er AWS den ukronede kongen på haugen.

AWS er desidert størst

Selv om IT-giganten Oracle satser massivt, er det ingenting som tyder på at Amazons suverene posisjon i markedet vil bli utfordret med det første.

Ifølge tall fra Canalys om utviklingen i første kvartal, økte selskapet omsetningen med 2,3 milliarder dollar sammenlignet med samme kvartal i fjor. Totalt omsatte AWS for til sammen 7,6 milliarder dollar i årets første kvartal.

Microsoft økte også omsetningen i Azure med 1,5 milliarder, mens Google Cloud økte omsetningen med 1,1 milliarder.

Dermed var Amazons økning i første kvartal nesten like stor som den sammenlagte økningen til de to største konkurrentene.

I januar åpnet Amazon sitt første norgeskontor.

– Kunder har etterspurt et kontor med norske medarbeidere i en lokal setting. Etter at vi etablerte tilknytningspunktet på Ulven i fjor sommer, var dette det neste naturlige steget for oss, sa administrerende direktør Guido Bartels for AWS’ Norden- og Baltikum–satsing til digi.no den gang.