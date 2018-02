Oracle skal bruke maskinlæring for å gjøre nettskyplattformen autonom

Oracle kunngjorde denne uken at selskapet planlegger ytterligere bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i selskapets nettskyplattform. Dette skal brukes i nye, autonome tjenester som kommer i tillegg til den autonome databasetjenesten som Oracle lanserte i fjor høst.

Ifølge Oracle er målet at alle skytjenestene til selskapet skal kjøre, sikre og reparere seg selv. Dette omfatter områder som dataadministrasjon, applikasjonsutvikling, integrasjon, analyse, sikkerhet og administrasjon.

– Norske kunder som vil flytte virksomhetskritiske systemer over i skyen, trenger mye mer enn bare infrastruktur. Med sin autonome skyplattform ønsker Oracle å posisjonere seg helt i front på denne utviklingen, sier administrerende direktør Tore Bjelland i Oracle Norge, i en pressemelding.

Mindre avhengig av mennesker

Blant annet skal systemene automatisk kunne sikre, overvåke, sikkerhetskopiere, gjenopprette og feilsøke tjenester, uten behov for hjelp fra mennesker. Oppgradering og patching skal gå av seg selv, uten nedetid. Alle data skal krypteres og systemene skal kunne beskytte tjenestene mot både eksterne angrep og ondsinnede, interne brukere. Det loves samtidig en tilgjengelighet på 99,995 prosent, inkludert både planlagt og ikke-planlagt nedetid.

Oracle hevder at det bare er dets nettskytjenester som kan automatisere slike nøkkelfunksjoner. Samtidig kan det gå opptil 12 måneder før disse autonome systemene faktisk blir tilgjengelige for kunder.

Digital Assistent

Selskapet skal mandag også ha demonstrert det som kalles for Oracle Digital Assistant, som skal tilby sentralisert kommunikasjon på tvers av Oracles SaaS- og PaaS-tjenester, samt brukernes CRM-, ERP-, HCM-systemer, egendefinerte systemer og BI-data.

Assistenten skal maskinlæringsalgoritmer basert på nevrale nett, som skal sørge for dyp innsikt i brukeratferd, kontekst, preferanser og rutiner. Den skal dessuten kunne integreres med enheter med talebaserte tjenester som Amazon Alexa, Apple Sire, Microsoft Cortana, samt Google Home og Speech.

Skepsis

Begge nyhetene har til dels blitt møtt med en viss skepsis fra enkelte analytikere.

– Kryssapplikasjonsmulighetene i Assistant er differensiatoren. Men jeg er skeptisk siden Oracle ikke har annonsert noe nevralt nettverk, sier Holger Mueller, en analytiker ved Constellation Research, til E-Commerce Times.

Rob Enderle, en analytiker i Enderle Group, deler denne skepsisen.

– Assistenten vil være attraktiv dersom den faktisk virker, sier han, men peker også på at de store aktørene på området allerede har sin egen infrastruktur.

– Amazon, Google, Microsoft og IBM har ikke akkurat vært Oracle største tilhengere gjennom tidene. Jeg tror løftet er massivt foran virkeligheten her, sier Enderle.

I front?

Når det gjelder den autonome nettskyen, er ikke Mueller like skeptisk. Han sier til E-Commerce Times at «en autonom Oracle» virkelig er foran alle andre.

Enderle sier derimot at også Amazon, Google, Microsoft og IBM har tjenester som kan gjøre det samme, men at de ikke er pakket like fint. Samtidig mener han at Oracles kunngjøring framstår som en kjempeskrøne.

– Folk glemmer at Oracle er berømt for å hevde på at de har evner lenge før de faktisk har dem. Det å levere på løftet om autonom nettsky vil kreve massive evner som Oracle har til gode å demonstrere, i datasentre som selskapet ennå ikke har bygget, sier Enderle.

Han erkjenner likevel at dersom Oracle lykkes med å få til dette, vil det utgjøre et enormt løft for de eksisterende satsingene innen rettede områder.

Les du denne? Microsoft fester grepet om norske kunder i nettskyen: – Vi er overrasket over styrkeforholdet