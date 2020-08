Oracle skal etablere sin første skandinaviske nettskyregion

I forrige uke feiret Oracle at selskapet nå har åpnet selskapet 25. nettskyregion, San Jose. I den forbindelse opplyste selskapet i en pressemelding at det planlegger ytterligere elleve regioner, hvor tre nye i Europa.

Disse tre skal etableres i henholdsvis Frankrike, Italia og Sverige. Alle de elleve nye regionene skal være i drift innen juli 2021.

Nyheten bekreftes av Pelle Ewald, administrerende direktør i Oracle Sverige.

– Dette er selvsagt en veldig positiv utvikling for våre kunder i Sverige, og det gir oss mulighet til å forbedre posisjonen vår ytterligere, sier Ewald til ComputerSweden.

Flere datasentre?

Flere av de store nettskyleverandørene har flere tilgjengelighetssoner innen hver nettskyregion, noe som skal sikre fortsatt tilgjengelig ved større hendelser. Hver slik sone består av ett eller flere fysisk atskilte datasentre.

Oracle har et lignende konsept, tilgjengelighetsdomener, men bare noen få av selskapets nettskyregioner består av mer enn ett tilgjengelighetsdomene. Hvor mange tilgjengelighetsdomener og datasentre den svenske regionen vil bestå av, er ikke oppgitt. Det er heller ikke oppgitt hvor i Sverige det hele skal bygges.

I pressemeldingen skriver Oracle for øvrig at selskapet vil etablere minst to regioner i nesten alle landene det opererer i. Om dette også vil gjelde Sverige, er foreløpig ukjent. Av de elleve nettskyregionene som skal etableres fram mot neste sommer, er det fire som skal etableres i land hvor selskapet har regioner fra før.

Seks av de 25 regionene Oracle tilbyr i dag er forbeholdt statskunder.