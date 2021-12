Oracles Larry Ellison kom med realt spark til Amazon om nedetid

Ingen av de tre største nettskyleverandørene kan skryte av tjenestene er så godt som frie for nedetid. Riktignok er det sjelden slik at alle kundene er berørt på en gang, når det først skjer. Men som tilfellet var med Amazon Web Services i US-EAST-1-regionen tidligere denne regionen, var nedetiden godt merkbar for brukerne av flere velkjente tjenester som kjøres fra nettopp denne nettskyregionen.

Det var trolig også denne nedetiden som inspirerte Oracles grunnlegger og styreleder Larry Ellison til å komme med uttalelser om nedetid under en telefonkonferanse om selskapets kvartalstall denne uken. Dette skriver CNBC.

Oracle er en utfordrer i nettskymarkedet med betydelig mindre markedsandel enn de tre største, AWS, Microsoft og Google.

– Går aldri ned

– La meg avslutte med en beskjed hvor jeg kommer til å omskrive fra et veldig stort telekomselskap som bruker sky og alle de tre andre nordamerikanske skyene – Google, Amazon og Microsoft, sa Ellison.

– Og beskjeden er i prinsippet «at den ene tingen vi har lagt merke til med Oracle, Oracle Cloud, er at den aldri noen sinne går ned. Vi kan ikke si at det samme om noen av de andre skyene. Vi mener dette er noe som utgjør en kritisk forskjell», siterte Ellison.

Hvilket telekomselskap det er snakk om, er ikke kjent, så det er ikke noen enkel måte å få bekreftet uttalelsen på. Men det er mulig å se hva Oracle Cloud selv har varslet om nedetid og andre problemer selskapet har hatt det siste året og enda lenger tilbake i tid. Det har ikke vært mangel på slike hendelser, men en god del av disse har bare berørt enkelte regioner og tjenester, slik også den siste AWS-nedetiden gjorde. Det kan derfor være at den nevnte kunden har vært forskånet for disse.

Den mest omfattende hendelsen til nå i år var trolig den som skjedde den 11. mars, da Oracles DNS-infrastruktur i mer enn én time forhindret mange brukere over hele verden i å få tilgang til tjenester og andre ressurser i Oracles nettsky.