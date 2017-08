Oslo kommune: – Vi er blitt en melkeku for IT-næringen

OSLO RÅDHUS: – Vi har ganske mye bra teknologi, men klarer ikke å nyttiggjøre oss av den. Jeg mistenker at det er sånn også i staten og resten av kommunene.

Det sier finansbyråd Robert Steen (Ap) til digi.no. Oslo kommune bruker 1,5 milliarder kroner på IKT hvert år. Synet hans er at mange av pengene blir sløst vekk på gamle løsninger.

– Vi er blitt en melkeku for IKT-næringen. Mye er spagettikode som blir vedlikeholdt av en variabel leverandørindustri med mange små aktører. Altfor lite av disse midlene går til ny utvikling. Det burde vært omvendt, sier Steen.

Skal gjøre mer selv

Det er ifølge ham mye teknisk gjeld og systemer som ikke har blitt ivaretatt på en ordentlig måte.

– Her tror jeg man har gjort en stor feil. Det viser også forskjellen i politisk tenkning mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Høyre mener at dette skal gjøres av privat sektor og leverandørindustrien, så skal offentlig sektor være innkjøper fordi IT ikke er kjernekompetanse.