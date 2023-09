Oslo Origo: – Føles ikke som en offentlig etat Personen i gata har kanskje ikke hørt om Oslo Origo, men skal vi tro direktør Tine Reuterdahl, hadde både innbyggere og markedet merket det hvis digitaliseringsetaten ble fjernet.

Med fokus på autonome teams som selv har ansvar for tjenesten de leverer, føler ikke Mira Sjølie og Jan Schjetne at de jobber i en offentlig etat. Samtidig setter de pris på at jobben ikke gir dem noen etiske kvaler: – Det er en flott ting vi gjør her, at vi gjør livet lettere for folk som bor i Oslo, sier Schjetne. Foto: Sara Engesvik