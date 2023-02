Oslo-politiet sier de har pågrepet «sentral aktør» i internasjonalt phishingmiljø

Mannen knyttes til et internasjonalt kriminelt miljø med koblinger til kriminelle nettverk i Norge. Det er knyttet til såkalt phishing, også kalt nettfisking.

Nettverket har ifølge politiet tatt kontakt med folk og utgitt seg for å være fra politiet. En kvinne i 70-årene bosatt i Ålesund er fornærmet i saken etter at hun ble lurt til å gi fra seg kontoopplysninger og bank-ID.

– Politiet ser alvorlig på denne type bedrageri, og at kriminelle nettverk utgir seg for å være fra politiet. Politiet vil aldri ringe og be om kontoopplysninger eller bank-ID på telefon, sier påtaleansvarlig Fredrik Reinertsen.

Mannen fremstilles torsdag for varetektsfengsling.