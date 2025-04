Utdanningsetaten har sendt ut en undersøkelse til 46 skoler i Oslo, der skolene blir spurt om de vil erstatte eksisterende nettbrett med nye, skriver Aftenposten.

18 skoler har svart at de heller vil gå over til delte nettbrett. Det betyr at elevene ikke lenger får hver sin iPad, noe Utdanningsetaten har vært tydelige på at de ønsker.

– Noen peker på skolens økonomi, mens andre viser til at det er et bevisst pedagogisk valg, sier divisjonsdirektør Trond Harald Helle Ingebretsen i Utdanningsetaten til avisa.

Ingebretsen ønsker ikke å svare på hvilke skoler det gjelder.

Årsaken til at nettbrettene må skiftes ut er at de ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra Apple, noe som betyr at de ikke lenger kan brukes på Osloskolens IKT-løsning. Skolene kan levere tilbake det gamle utstyret og få nye nettbrett til cirka 3400 kroner per enhet.