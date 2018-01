OsloMet + Simula = sant

OSLO (digi.no): – Ingen aner hvordan fremtiden vil bli, men jeg tror de regionene som lykkes i arbeidsmarkedet fremover er de som satser tungt på kompetanse, kommenterer Olav Lysne. Han har tidligere ledet seksjonen for nettverk og distribuerte systemer ved forskningssenteret Simula på Fornebu. Nå er han konstituert direktør for det nye senteret med det foreløpige navnet Simula Metropolitan Center for Digital Engineering, og den foreløpige forkortelsen Simetric.