Dermed vil elevene kun ha tilgang til læremidler laget for undervisningen. Annet innhold vil være sperret på elevenes enheter.

– Vi jobber kontinuerlig med å sikre at elevene kan bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig og trygg måte. For de yngste elevene våre legger vi nå inn flere begrensninger. Dette er også i tråd med Utdanningsdirektoratets anbefalinger om alderstilpassede løsninger, sier divisjonsdirektør Trond Ingebretsen i Osloskolen i en pressemelding.

Elevene vil kun ha tilgang til digitale læremidler og godkjente apper. I tillegg til kontorstøtteverktøy og verktøy for å gjennomføre prøver. Det gjelder også når elevene tar med nettbrettet hjem.

– Bakgrunnen for at vi gjør disse endringene er blant annet for å unngå forstyrrelser i undervisningen, og å redusere risikoen for at de yngste elevene blir eksponert for skadelig innhold, sier Ingebretsen.

Lærerne kan fremdeles gi tilgang til internett til elevene, hvis de har behov for det som en del av undervisningen.

Fra 5. trinn vil elevene ha tilgang til internett, slik de har i dag, med et nettfilter som blokkerer for skadelig innhold.