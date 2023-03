Outlook blir gratis på Mac

Outlook er nå en gratisapp i Apples App Store og krever ikke lenger noe abonnement på Office 365. Dette sammenfaller med Microsofts forsøk på å gjøre Outlook til en mer webbasert e-postklient, skriver The Verge.

Mac-appen er imidlertid fremdeles en native MacOS-app, og ikke en Progressive Web App (PWA), sier en talsperson for Microsoft til nettstedet. Den skal være optimalisert for Apples M-prosessorer.

Blir gratis også på Windows

Microsoft er i ferd med å lage en ny utgave av Outlook for Windows også, og de har testet en webbasert utgave av Outlook i en periode. Planen skal ifølge nettstedet være å kombinere Windows Mail og Outlook til en og samme e-postklient.

I dag er Windows Mail en gratisapp som følger med operativsystemet. Når Outlook erstatter Mail, blir også denne gratis på Windows.

For Mac-utgaven skal det rulles ut flere funksjoner etter hvert. Målet er å bygge programvaren på nytt fra bunnen for Apples operativsystem. Det skal gi en raskere og mer pålitelig e-postklient for MacOS-brukere, sier Microsoft til The Verge.