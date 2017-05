Over 100 norske utviklere har reist 7 500 kilometer for Build. Derfor mener de det er verdt alle pengene

SEATTLE (digi.no): Tusenvis av utviklere drar på Build for å holde seg faglig oppdatert, dele erfaringer med kolleger, og for å komme tettere på teknologigiganten Microsoft og folkene som jobber der.

– Build er et avbrekk i hverdagen der du har tid til å følge med på hva som skjer. Her er det masse spennende sesjoner der vi faktisk får med oss hva som skjer. I det daglige blir det ofte veldig hektisk. Derfor blir det ofte vanskelig å få tid til å holde seg oppdatert – sånn er det ikke på Build. Her har vi masse tid, selv om timene flyr, forteller konsulent Jan Åge Johnsen i Skill til digi.no.

En hel uke i «bobla»

Også de tre utviklerne Bjarne Muri, Håvard Berg og Thomas Woll i Visma mener det er inspirerende å være på den gigantiske utviklerkonferansen.

Ifølge teknologidirektør John Henrik Andersen i Microsoft Norge har over 100 norske utviklere tatt seg bryet med å fly det vel ti timene over Atlanterhavet for å være her denne uka.

Å få en uke helt i sin egen boble vet mange av dem å sette pris på.