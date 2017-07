Over 30.000 overvåkingskameraer ligger helt åpne på nettsted. Flere hundre av dem er norske

På en internasjonal nettside kan man se direkteopptak fra tusenvis av private kameraer og overvåkingskameraer fra over 100 land i verden.

Totalt kan man få tilgang til video fra 315 norske kameraer på nettsiden insecam.org, og man kan søke blant 32.800 kameraer fra til sammen 116 land, opplyses det på nettsiden, ifølge Bergens Tidende.

Avisen skriver at et av kameraene viser en takterrasse i Bergen.

– Dette er særdeles uheldig. Familien som bor her, ønsker nok ikke at dette er tilgjengelig for alle. Dette er nok et kamera til privat bruk, sier avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet til avisen.

Fjernet

Eieren av terrassen ønsker ikke å kommentere saken, men forteller at kameraet ble fjernet da de ble gjort oppmerksomme på nettsiden.

Ifølge nettsiden kan man blant annet følge med på alt fra et fjøs i Eikelandsosen og et familiebasseng i Praha til en tilsynelatende privat stue i Taiwan og et privat hus i Sogndal. Også et overvåkingskamera inne i sportsbutikken ED sport i Kristiansund har kunnet følges via nettsiden.

– Det er ingen som liker dette. Vi endret IP-adressen, og nå er kameraet borte fra nettsiden, sier daglig leder Erling Dahl.

Hovedårsaken til at videeostrømmene er offentlig tilgjengelig, er at folk ikke sikrer sine egne kameraer, sier Veum i Datatilsynet.