Over 300 studenter i fag om sikkerhet og personvern fikk karakterene sine delt

Ifølge Khrono skal lenken til lista over studenter være deaktivert, men studentene som lastet den ned, har tilgang til alle navnene med karakter.

Innleveringen var i enmet TDT4237 «programvaresikkerhet og personvern» ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Ifølge leder John Krogstie ved Institutt for datateknologi og informatikk var det egentlig meningen at en annen fil skulle bli lastet opp. Han opplyser at studenter varslet om feilen etter to-tre minutter og at den da ble rettet.