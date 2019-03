Overførte data enda raskere enn det designerne trodde var mulig

I februar i fjor ble den undersjøiske fiberkabelen som kalles for Marea tatt i bruk. Den er delvis finansiert av Facebook og Microsoft og strekker seg over en distanse på 6.605 kilometer mellom Virginia Beach i USA og Bilbao i Spania. Med sine åtte fiberpar, som hver er designet for å tilby en kapasitet på 20 terabit per sekund, har kabelen allerede en rekordhøy, teoretisk kapasitet – totalt 160 terabit per sekund.

Ifølge The Verge er ikke den virkelige kapasiteten helt på dette nivået ennå. I gjennomsnitt er dataraten begrenset til 9,5 terabit i sekundet per par.

Nå har forskere hos Infinera brukt et av fiberparene i kabelen til å teste ut hvordan moduleringsteknologien PM-16QAM (kvadraturamplitudemodulasjon) fungerer over så lange distanser.

Det gikk over all forventning.

Bakgrunn: Facebook og Microsoft legger ny sjøkabel til Europa

26,2 terabit per sekund

Dataene sendes gjennom fiberparet ved hjelp av lasere. Ved hjelp av Infineras moduleringsverktøy, greide forskerne å oppnå en signalhastighet på opptil 26,2 terabit per sekund, betydelig høyere enn det kabeldesignerne opprinnelig trodde var mulig.

I en pressemelding opplyser Infinera at utstyret som ble brukt, allerede er kommersielt tilgjengelig.

Ifølge Pierre Mertz, en av forskerne som har deltatt i prosjektet, har den største utfordringen vært at systemet opererer veldig nærme Shannon-grensen, som angir den maksimale raten informasjon kan overføres over en kommunikasjonskanal med en spesifisert båndbredde når det er støy tilstede.

– Det betyr at hver eneste forbedring vi gjør blir vanskeligere og vanskeligere, sier Mertz i en pressemelding.

Saken fortsetter under bildet.

Det er et godt stykke fra Virginia Beach til Bilbao. Bilde: Microsoft og Facebook

Kan kombineres

Kapasiteten til løsningen som omtales i denne saken, skal ifølge Infinera være sammenlignbar med det konkurrerende leverandører oppnår med neste generasjons brikkesett, som tar i bruk teknikken Probabilistic Constellation Shaping (PCS).

En fordel med Infineras løsning er ifølge Mertz at den kan kombineres med PCS, noe som åpner for enda høyere hastigheter i framtiden.