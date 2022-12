Overklokket Intel-prosessor til over 9 gigahertz

Et Asus-sponset team med overklokkere har med støtte fra Intel greid å sette en ny verdensrekord i overklokking ved å kjøre en Intel Core i9-13900K-prosessor med en klokkehastighet på 9,00882 gigahertz. Dette skriver blant annet Intel i en pressemelding.

Prosjektet pågikk i flere måneder, og allerede i oktober satte det en ny verdensrekord, ved å klokke den samme typen prosessor til 8,81285 gigahertz. På papiret er normal klokkehastighet for denne prosessoren er 3 gigahertz, men i Turbo Boost-modus kan de raskeste kjernene i perioder kjøres med en klokkehastighet på opptil 5,8 gigahertz.

Med overklokking er målet å overskride disse hastighetene.

Gammel rekord

Beviset på den nye overklokkingsrekorden. Skjermbilde: Intel

Man må så langt tilbake i tid som til 19. november 2012 for å finne den forrige verdensrekorden i overklokking. Dette ble gjort med en AMD FX-8350-prosessor, som da ble klokket til 8,79433 gigahertz.

Slike klokkehastigheter avhenger av svært lav temperatur. Før hastigheten ble skrudd opp, ble prosessoren kjølt ned med flytende helium til -250 grader Celsius.

Det er langt fra alle prosessorer som fungerer feilfritt under slike temperaturer – heller ikke alle Core i9-13900K-prosessorer, viste det seg under testingen. Rekordbrikken skal derimot ikke ha begynt å feile før ved rundt -260 grader Celsius, skriver Pieter Plaisier, også kjent som SkatterBencher, én av dem som bidro under rekordforsøket.

Rekorden ble satt på et hovedkort levert av Asus.