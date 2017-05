Overtar IT-drift i fem Østfold-kommuner: – Avtalen er verdt en halv milliard

Lillehammer-bedriften Ikomm AS overtar IT-drift for fem kommuner i indre Østfold. Avtalen har en oppgitt totalverdi på en halv milliard kroner over de neste ti årene.

Askim, Spydeberg, Eidsberg, Trøgstad og Hobøl bringer med seg 4500 brukere når de bytter driftsleverandør 15. mai.

Dette markerer slutten for det interkommunale IT-foretaket Indre Østfold Data IKS (IØD), som eierne enstemmig vedtok å avvikle for et halvår siden.

Det er en kjensgjerning at kommunene har vært misfornøyd både med kvalitet og pris på leveransene fra IØD, har lokalavisen Smaalenes Avis tidligere skrevet.

Robert Rylander Lindemark sier at han ikke lenger er daglig leder i IØD, men ønsker utover det ikke å gi noen kommentarer til digi.no.

Overtar ni ansatte

Lenge var det uvisst hva som ville skje med de 15 ansatte i Indre Østfold Data, men nå får 9 av dem bli med videre gjennom en virksomhetsoverdragelse.

Ikomm etablerer avdelingskontor i indre Østfold. De fem kommunene går også inn på eiersiden av selskapet, som fram til nå har vært eid av kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal.

– Avtalen sikrer ikke bare arbeidsplassene for de cirka 60 ansatte som sitter i Fakkelgården på Lillehammer, men det forventes også at det blir behov for flere medarbeidere den nærmeste tiden, opplyser Ikomm i en pressemelding.

I første omgang skal de overta drift av IT-tjenestene for de nevnte østfoldkommunene i eksisterende form. Så skal disse migreres over til en mer moderne plattform. Dette arbeidet oppgis å pågå ut året med mål om ferdigstillelse innen mai 2018.