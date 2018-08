Overvåkning, sensur og droner: Etikk får medarbeidere til å unngå teknologigiganter

De kan lokke så mye de vil med lukrative lønnspakker og muligheten til å sette sitt preg på morgendagens mest innflytelsesrike teknologier.

Likevel opplever for eksempel Amazon, Facebook og Google at noen grupper med programmerere og ingeniører takker nei når de store virksomhetene fisker etter nye medarbeidere.

De potensielle medarbeidere avviser tilbudene på grunn av at de er bekymret for selskapenes etiske verdier, eller for at bedriftene neglisjerer de overordnede konsekvensene deres teknologi kan ha i samfunnet.

Dette er en trend som vises på Twitter, der utviklere og ingeniører legger ut deres korrespondanse med selskapene under tråden #TechWontBuildIt.

En av dem er Anna Geiduschek, som jobber som utvikler i Dropbox. Hun er tilsynelatende en omsvermet programmerer, og vanligvis pleier hun å ignorere de jobbforespørslene som havner i innboksen hennes.

Geiduschek gjorde et unntak da Amazon Web Services henvendte seg med et potensielt jobbtilbud. Hun avviste tilbudet med henvisning til at Amazon har en avtale med det amerikanske overvåkingsselskapet Palantir Technologies. Kritikere mener at Palantirs systemer typisk brukes til håndtering av opplysninger om store grupper av ikke-mistenkte borgere, altså masseovervåking og såkalt predictive policing.

For Anna Geiduschek var det utslagsgivende at Palantirs teknologiske tjenester brukes av USAs immigrasjonsmyndigheter og dermed har vært brukt i sommer, da migranter ble skilt fra deres barn og holdt fanget i bur i det sydlige USA.

– Jeg er kanskje et enkeltstående eksempel, men det kan endre seg hvis Amazon får en masse eposter fra folk som sier, «Hei, jeg vil ikke jobbe for dere på grunn av dette», sier Anna Geiduschek til Spectrum IEEE.

Jackie Luo, en programmerer fra Square, ble kontaktet av Google med et jobbtilbud. Dette kom tilfeldigvis samtidig med at Jackie Luo forferdet leste om hvordan Google arbeider seg inn i Kina via bakveien.

Ifølge The Intercept har Google-utviklerne bygget en fungerende versjon av sin søkemotor, som er sensurert i Kina. Søkemotoren skal utgis som Android-app i Kina.

Appen er ifølge The Intercept designet for å filtrere innhold som Kinas kommunistiske parti vurderer som følsomt, blant annet opplysninger om politiske motstandere, ytringsfrihet, menneskerettigheter og fredelige protester.

Med det in mente, og påpekt overfor Google, takket Jackie Luo nei til den vordende nye arbeidsgiveren.

Overfor Spectrum IEEE forteller Luo også at Googles kontrakt med Pentagon om å utvikle AI til forsvarsdepartementets droner, heller ikke har gjort noe godt for hennes motivasjon til å bytte jobb.

Etikk og moral har blitt en kampplass

Avvisningene av jobbtilbud på grunn av samvittighetskvaler eller moralske grunner kan også ses på som en større trend. En trend som også avspeiler seg i hvordan forskere eller medarbeidere internt i teknologiselskapene forsøker å si ifra hvis den teknologiske utviklingen beveger seg ut i en gråsone som strider mot deres indre kompass.

I april krevde over 50 av verdens ledende forskere innenfor kunstig intelligens og robotutviklng at et sydkoreansk universitet skrinla alt samarbeid med våpenprodusenten Hanwha Systems, såfremt det fortsatt skulle eksistere et internasjonalt forskningssamarbeid.

– Utviklingen innenfor AI og autonome våpen går i en potensiell farlig retning med dette her. Det er vår plikt å ta stilling, og forsøke å gjøre beslutningstakerne oppmerksomme på konsekvensene, sa en av de 50 som skrev under på boikotten, Thomas Bolander, til Ingeniøren.

Han er ph.d. og lektor i logikk og kunstig intelligens ved DTU Compute, og understreker at det er mange ukjente faktorer ved Hanwha Systems' universitetslaboratorium

Få dager etter kom det frem at over 3100 Google-ansatte i protestbrev krever at deres sjef annullerer Maven, et Pentagon-prosjekt som handler om å utvikle en visuell overvåkingsmaskin med AI beregnet til dronekrig.

– I en tid med voksende bekymringer over AI som er fordomsfull og bevæpnet, kjemper Google allerede med å opprettholde offentlighetens tillit. Ved å inngå denne kontrakten kommer vi i samme selskap som Palantir, Raytheon og General Dynamics, lyder det i protestbrevet.

Noen av de ansatte truet med å si opp. Inntil videre er det blitt inngått et slags kompromiss. Google har sagt at de ikke vil fornye kontrakten på arbeidet med Project Maven, og at samarbeidspartnere i nye kontrakter skal underskrive et regelsett som gjenspeiler Googles verdier.

For Anna Geiduschek, som avviste jobbtilbudet fra Amazon Web Services med henvisning til Palantir, har hennes «låter spennende, men nei takk»-avvisning kanskje hatt konsekvenser. Ifølge hennes korrespondanse som er lagt ut på Twitter ble rekrutteringsmedarbeidere fra Amazon overrasket over begrunnelsen på avslaget ut fra Palantir-ordren:

– Wow, det visste jeg ærlig talt ikke. Jeg vil legge det frem for ledelsen. Normalt er de virkelig proaktive i forbindelse med slike saker. Takk for svaret. Jeg setter virkelig pris på din ærlighet.

