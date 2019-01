Øystaten Tonga snart på nett igjen

Øygruppen i Stillehavet har i over halvannen uke opplevd en tvungen «digital detox» etter at en undersjøisk kabel røk og landet mistet internettforbindelsen.

All kommunikasjon med omverdenen – inkludert muligheten til å ringe til utlandet – forsvant da kabelen røk, men etter hvert har satellittkommunikasjon ført til at øystaten ikke er helt avskåret fra resten av verden. Men for å holde linjene åpne og spare på dyrebar båndbredde, har myndighetene stengt tilgangen til YouTube, Facebook og andre sosiale medier.

For den jevne innbygger har det vært vanskelig å gjøre noe særlig mer enn å sjekke epost og få gjennom kredittkortbetalinger. Men i løpet av uken skal altså tonganerene igjen bli en del av den moderne kommunikasjonsrevolusjonen.

Selskapet Tonga Cable Ltd. sier det trolig var et skipsanker som skar inn i kabelen flere ganger.

