Pågripelsen av mobil-direktør setter sinnene i kok. Går hardt ut mot Canada og USA

Pågripelsen av mobilgiganten Huaweis finansdirektør i Canada vekker sterke reaksjoner i Kina.

Kinesiske myndigheter krever øyeblikkelig løslatelse av Meng Wanzhou, som også er nestleder i styret og datter av Huaweis grunnlegger Ren Zhengfei.

Fredag fulgte statlige medier opp med krass kritikk både av Canada og USA, som krever Meng utlevert.

Etterlyst av USA

– Washington tyr til en ussel kjeltring-tilnærmelse fordi de ikke klarer å stanse markedsframgangen for Huaweis 5G-teknologi, skriver avisen Global Times på lederplass.

– USA gjør nå alt for å hindre Huaweis ekspansjon i verden fordi selskapet er en spydspiss for Kinas konkurransedyktige teknologiselskaper, skriver China Daily.

Meng ble pågrepet under en mellomlanding i Vancouver lørdag.

– Hun er etterlyst og ønsket utlevert til USA. Det skal holdes kausjonshøring fredag, men grunnet forbud mot å offentliggjøre detaljer, kan jeg foreløpig ikke si mer, sa en talsmann for det canadiske justisdepartementet, Ian McLeod.

Ifølge enkelte meldinger mener USA at Huawei har brutt de amerikanske sanksjonene mot Iran, noe både mobilgiganten selv og kinesiske myndigheter har avvist.

– Meng har ikke brutt verken amerikanske eller canadiske lover, heter det i en uttalelse fra Kinas ambassade i Canada.

Anstrengt forhold

Kinesiske myndigheter har levert en skarp note til USA og Canada og «ber dem umiddelbart rette opp feilen som er begått og gi Meng sin personlige frihet tilbake».

Forholdet mellom USA og Huawai har gradvis forverret seg etter at Donald Trump overtok som president og gikk til handelskrig mot Kina.

I april kunngjorde Huawei at de i stor grad ville trekke seg ut av det amerikanske markedet.

USA anklaget på sin side kinesisk etterretning for å plante overvåkingsteknologi i Huaweis produkter og forbyr offentlige instanser å kjøpe produkter fra den kinesiske teknologigiganten.

Japan planlegger også å innføre et lignende forbud for produkter fra Huawei og kinesiske ZTE, og Australia, New Zealand og Storbritannia har innført forbud mot bruk av visse produkter fra de kinesiske selskapene.