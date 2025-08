Palantir inngår kontrakt på 10 milliarder dollar med det amerikanske forsvaret

Avtalen ble kunngjort torsdag og samler flere kontrakter inn i én. Summen tilsvarer knappe 103 milliarder kroner.

– Ved å effektivisere kjøpsprosessene våre og bruke kvantumsrabbater, styrker vi ikke bare vår operative effektivitet, vi maksimerer også kjøpekraften, sier den amerikanske hærens informasjonssjef Leo Garciga.

Amerikanske Palantir produserer dataanalyse og kunstig intelligens. I den omfattende kundebasen finnes blant annet banker, sykehus, amerikanske militæret og det israelske militæret.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Internett er fullt – slik håndterer Skatteetaten overgangen til IPv6

Det omstridte selskapet skal også utvikle en superdatabase om amerikanere, har Digi tidligere skrevet.

Selskapet ble grunnlagt i 2003 av Peter Thiel, den mest framtredende konservative stemmen i teknologibransjen i Silicon Valley. Han har lenge hatt bånd til Trump-administrasjonen og andre med CIA-støtte.

– Vi ønsker og trenger at dette landet er det sterkeste og viktigste landet i verden, sa selskapets administrerende direktør Alex Karp på en kundekonferanse nylig.

Palantir fikk 373 millioner dollar fra den amerikanske regjeringen i første kvartal, en økning på 45 prosent fra samme periode i fjor. USAs føderale innvandringsmyndighet ICE ga i vår selskapet i oppdrag å utvikle en ny plattform for å holde oversikt over deportasjoner og folk som har blitt værende i landet etter at visumet har løpt ut.