Pasientjournaler fra psykiatrien på avveie – de rammede presses for millioner

Finlands innenriksminister kalte inn til hastemøte søndag, etter et omfattende hackerangrep mot pleiesentre for psykisk syke. Tusenvis kan være rammet.

Den eller de som står bak angrepet, forlanger løsepenger. Flere hundre pasienter, kanskje også tusenvis, har fått journalene sine stjålet.

Innenriksminister Maria Ohisalo skriver på Twitter at myndighetene raskt vil tilby krisehjelp de rammede av angrepet mot Vastaamo-senteret. Hun kaller hendelsen «sjokkerende og svært alvorlig».

Vastaamo har flere psykoterapisentre rundtom i landet og samarbeider med finske helsemyndigheter. Pasientregisteret, som har privat informasjon om alle pasienter, ble trolig stjålet i to angrep som startet for nesten to år siden, opplyser Vastaamo.

I en uttalelse heter det at det første angrepet trolig fant sted i november 2018. Ukjente gjerningspersoner har offentliggjort minst 300 pasientjournaler, som inneholder både navn og kontaktinformasjon, gjennom den anonyme nettverkstjenesten Tor.

– Utpresseren har begynt å oppsøke ofre direkte med utpressingsbrev, heter det i en uttalelse fra Vastaamo.

Centralkriminalpolisen (CKP), som tilsvarer Kripos i Norge, sier at opptil «titusenvis» kan være rammet av angrepet. Politiet søker etter gjerningspersoner både i Finland og utenlands.

Det er foreløpig uklart om informasjon om diagnoser, notater fra terapitimer eller annen potensielt skadelig informasjon er lekket.