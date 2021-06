Pass godt på bankkortet ditt. Det er ikke sikkert du kan få et nytt med det første

Den globale mangelen på mikrobrikker kan være i ferd med å bre seg til et nytt område, nemlig de små brikkene man finner på bank- og kredittkort. Det kan føre til mangel på slike kort.

Ifølge Smart Payment Association (SPA) utstedes det globalt 3 milliarder kort basert på EMV-standarden (opprinnelig Europay, Mastercard og Visa) i året. Nå frykter organisasjonen at mange av disse utstedelsene kan bli forhindret.

– Den mye omtalte flaskehalsen i brikkeleveransene har blitt så kritisk at mange betalingskortprodusenter møter økte vanskeligheter med å få tak i brikkene som behøves for å produsere kortene. Krisen viser ingen tegn til å ta slutt i 2021, og vil spre seg i løpet av 2022, skriver SPA i en pressemelding.

Venter leveringsproblemer

Organisasjonen venter derfor betydelige forstyrrelser i betalingskortproduksjonen, noe som vil påvirke leverandørenes evne til å møte hele etterspørselen.

– Dersom situasjonen ikke bedre, vil det være mangel på millioner av kort, og dette vil direkte påvirke forbrukere globalt ved at de ikke vil kunne få et nytt eller fornyet bankkort. Uten bankkort kan de ikke betale i butikken, handle på nettet eller ta ut kontanter, sier Jacques Doucerain, president i SPA, i en uttalelse til ZDNet.

SPA oppgir i pressemeldingen at organisasjonen, sammen med betalingsselskaper, sentralbanker og myndigheter, har gjort tiltak som partene mener vi kunne bidra til at halvlederprodusentene i større grad prioriterer produksjonen av brikker som behøves for betalingskort.

Fortsatt mye kortbruk

Ifølge SPA foregår fortsatt 90 prosent av de betalingene forbrukere utfører uten bruk av kontanter i fysiske butikker, med fysiske betalingskort. Også mellom 40 og 60 prosent av handelen forbrukere gjør på nettet, foregår direkte eller indirekte – via digitale lommebøker – med betalingskort, ifølge SPA.

Det finnes en rekke digitale betalingsløsninger som ikke avhenger av et gyldig betalingskort, for eksempel ved at de er direkte tilknyttet en bankkonto. Men foreløpig kan ikke disse brukes på like mange betalingssteder som vanlige betalingskort, verken i Norge eller internasjonalt.