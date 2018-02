Passerte 2 Gbit/s i 4G-nett

Foran Mobile World Congress som starter i Barcelona om 11 dager, kommer det en rekke meldinger om teknologi som vil bli vist fram til det som forventes å bli 108.000 besøkende.

Disse kan møte minst 2300 bedrifter og høre et utall foredrag på det 240.000 kvadratmeter store arealet, fordelt på åtte digre haller. Med så mye teknologi på plass, er det en naturlig arena å presentere teknologiske framskritt. Både Digi.no og vårt søstertidsskrift Inside Telecom vil være til stede.

Milepæl

Sist ut er den australske operatøren Telstra, som sammen med Ericsson, Netgear og Qualcomm har slått sammen 20 MHz frekvensblokker fra fem ulike deler av radiospektrum for å nå milepælen det er å overføre data i en hastighet av to gigabit per sekund. På fagsjargongen kalles det «fem carrier aggregation».

Teknologiene som gjør denne hastigheten mulig, er 4x4 MIMO (multiple in, multiple out) og en modulering på 256 QAM. Den samlede frekvensmengden på 100 MHz kom fra de tre frekvensbåndene 1800-, 2100- og 2600 MHz. En mobilruter fra Netgear med et Qualcomm Snapdragon X24 LTE-modem var klienten i testen. Dette er, ifølge en pressemelding fra Ericsson, verdens første LTE modem som støtter kategori 20 LTE, med blant annet støtte for å samle ressurser fra fem ulike frekvensbånd. I opplink, altså ut fra mobilmodemet, støttes bruk av frekvensressurser fra tre ulike deler av spektrum.

Det nye Qualcomm X24-modemet er ifølge en pressemelding fra Qualcomm dobbelt så raskt som selskapets første generasjon Gigabit LTE-modem. De første produktene med X24 forventes å dukke opp på markedet innen utgangen av 2018.

Dekning for 5G-tjenester

Telstra-direktør Mike Wright sier i en uttalelse i forbindelse med lanseringen at partnerne viste én gigabit per sekund for ett år siden, i januar 2017, og at det er en glede å kunne doble hastigheten. Som operatør er kapasitetsøkningen viktig for å kunne møte den evig økende etterspørselen etter data med stadig mer krevende tjenester.

Litt av poenget med testen for Ericsson er å vise operatørkundene at de i sine 4G-nettverk vil være i stand til å levere kundene 5G-hastigheter, og dermed 5G-tjenester med dekningen de er vant til fra 4G allerede nå, før 5G er på plass.

Noe av oppgaven for teknologileverandørene under årets mobilmesse i Barcelona er utvilsomt å peke ut retningen for hvordan mobiloperatørene skal investere sine penger i et løp fram til 5G-nettene er på plass suksessivt i løpet av det neste tiåret.

Artikkelen ble først publisert på Inside Telecom