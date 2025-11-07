Passordet skal ha vært «Louvre»

Passordet til videoovervåkningen ved det berømte museet i Paris var «Louvre» da museet ble utsatt for et spektakulært kronjuvel-ran.

Det er ABC News som torsdag melder om den pinlige sikkerhetsbristen.

Nyhetskanalen har fått opplysningene fra en ansatt ved museet. Kilden skal ha kjennskap til sikkerhetssystemet.

Det spektakulære ranet skjedde i oktober.

Forrige uke ble fire mistenkte pågrepet i saken, men kronjuvelene fra Napoleon-samlingen, verdt svimlende én milliard norske kroner, har ennå ikke kommet til rette.