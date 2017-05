PC-giganter skal bygge Windows 10-PC-er med ARM-prosessorer

Microsoft annonserte på Computex i Taipei onsdag at HP, Asus og Lenovo skal bygge PC-er basert på Qualcomms Snapdragon 835-systembrikke. PC-ene skal kjøre Microsofts Windows 10-operativsystem og vil etter planen komme på markedet i fjerde kvartal 2017.

PC-ene vil være det Microsoft kaller «Always Connected PCs», som innebærer at de er utstyrt med teknologi som gjør at den alltid er på nett – som gigabit LTE (4G) og eSIM.

Med eSIM (Embedded SIM) er SIM-kortet «innebygget» i enheten, og skal fungere med operatører over hele verden – uten at man trenger å bytte om på fysiske SIM-kort.

I tillegg til Qualcomm-baserte PC-er vil det også komme mer tradisjonelle Intel-baserte PC-er som er «Always Connected». PC-produsenter som vil levere Intel-baserte PC-er av denne typen er Asus, HP, Huawei, Lenovo, Vaio og Xiaomi, ifølge en pressemelding fra Microsoft.

Fullversjon av Windows

Always Connected-PC-er vil kjøre fullversjonen av Windows 10, altså ikke en nedstrippet versjon. Det gjelder også de ARM-baserte PC-ene. I motsetning til gamle Windows RT skal den kommende Windows 10-versjonen for Qualcomm være kompilert for Qualcomms ARM-prosessorer, men gjennom innebygget emuleringsteknologi også kunne kjøre vanlige x86-applikasjoner.

Qualcomm skriver i en pressemelding at produsentene ved hjelp av Snapdragon 835 Mobile PC-plattformen vil kunne bygge tynne og vifteløse PC-er med så lavt strømforbruk at batteriet vil vare lenger enn én dag.

Snapdragon 835 er en SoC (system-on-a-chip) som inneholder Qualcomms egen ARM-baserte Kryo 280-CPU, en Qualcomm Adreno 540 GPU (grafikkprosessor), samt en Qualcomm Hexagon 682 DSP (digital signalprosessor). Always Connected-PC-ene vil også inneholde et Snapdragon X16 Gigabit LTE-modem som altså skal klare overføringshastigheter på opptil 1 Gbit/s over mobilnettet (forutsatt at mobilnettet støtter det). PC-ene vil også ha 802.11ac-støtte for wifi.