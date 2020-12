PC-reparatør saksøker Twitter for å ha blitt «hengt ut» som hacker

Tidligere var «hacker» en hedersbetegnelse for en som er veldig flink til å løse IT-problemer. Nå har Twitter blitt saksøkt for å ha antydet at eieren av reparasjonsverkstedet The Mac Shop i Delaware, USA, er en hacker, noe eieren mener er ærekrenkende.

Eieren av The Mac Shop heter John Paul Mac Isaac og er den personen som i høst tilbød Trump-kampanjen dataene som fantes på en Macbook Pro, som skal ha tilhørt Hunter Biden, sønnen til kommende president Joe Biden.

Hentet ut dataene

Maskinen skal ha vært vannskadet da den ble innlevert til butikken. Den ble ikke hentet igjen, så Isaac varslet FBI om den fordi den var merket «Beau Biden Foundation», en stiftelse oppkalt etter Joe Bidens avdøde eldstesønn.

FBI skal ha tatt beslag i Mac-en og harddisken, men ikke før Isaac hadde tatt en kopi av innholdet. Kopien ga han senere til en advokat tilknyttet Rudy Giuliani, den tidligere borgermesteren i New York City som er Donald Trumps personlige advokat. Giuliani skal deretter ha gitt en kopi av dataene til New York Post, som skrev en sak om dem. Fordi opplysningene i saken var omstridt, begrenset både Facebook og Twitter midlertidig brukernes muligheter til å spre artikkelen.

«Hacket materiale»

Ifølge The Verge skal Twitter ha begrunnet dette med at artikkelen var basert på «hacket materiale», noe som ikke tillates ifølge tjenestens retningslinjer. Det er denne begrunnelsen som er grunnlaget for søksmålet til Isaac. Han mener at virksomheten hans begynte å få negativ omtale og trusler fordi han, ifølge søksmålet, nå blir ansett som en hacker, noe han gir Twitter skylden for. Isaac uttaler seg om dette i denne videoen.

Ifølge The Verge gjengis flere av de negative anmeldelsene i søksmålet. Der kritiseres Isaac for det som går fram av sakene i New York Post. Det skal være uklart hvorfor Isaac mener at Twitter er ansvarlig for dette, ikke minst fordi Twitter dagen etter konkluderte med at artikkelen i New York Post likevel ikke innebar et brudd på policyen om hacket materiale.

Isaac skal bare ha kopiert filene på Mac-en over på en USB-pinne etter at han fikk maskinen til å starte opp.

Søksmålet er tilgjengelig her (i skrivende stund er serveren overbelastet). Det skal det være oppgitt at Isaac krever et offentlig dementi fra Twitter og 500 millioner dollar i erstatning.