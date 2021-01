PC-salget eksploderte mot slutten av koronaåret

Salget av PCer i verden (stasjonære og bærbare) steg med nesten 30 millioner enheter i 2020, sammenlignet med året før - fra drøyt 267,5 enheter til like over 297 millioner enheter. Det er en vekst på 11 prosent, som for en stor del kommer av at PC-salget nærmest eksploderte i årets siste tre måneder, med en oppgang på 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.