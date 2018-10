FORNEBU (digi.no): Det har ikke gått regjeringen forbi at vi er utsatte i det digitale rom. Derfor gjør Forskningsrådet nå en stor satsing for å bedre den digitale sikkerheten her i landet. Det deles nå ut 11 prosjekter som alle på en eller annen måte handler om forskning innenfor IKT-sikkerhet.