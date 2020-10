Pentester Mia Landsem om pornosvindel og spredning av nakenbilder: – Mange tenker nok ikke på at det kan gå ut over jobben

Sammen med flere andre dataeksperter og en hjemmebygd PC som står plassert et sted utenfor Oslo, startet Mia Landsem for noen år siden jakten på personer som sprer stjålne nakenbilder videre på nett, og ble for mange kjent for dette gjennom medieoppslag. Hun har også skrevet boka «Trygg på nett» for barn og unge.